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В Европе усомнились в способности Брюсселя заместить российский газ

Ян Брацкий
10:59 03.10.2022
Как заявил вице-премьер Греции Кириакос Мицотакис, в первом квартале 2022 года Евросоюз уже переплатил 62 миллиарда евро за газ в сравнении с прошлым годом.
В Европе усомнились в способности Брюсселя заместить российский газ
© Фото: Газпром
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Власти Евросоюза в ближайшее время не смогут обеспечить бесперебойные поставки газа на уровне обычного импорта из России. Об этом заявил вице-премьер Греции Кириакос Мицотакис. В колонке для агентства Bloomberg он назвал ценовую политику Брюсселя в части энергетики пренебрежением.

«Европа столкнулась с дисбалансом, который одними ценами не исправить. Импорт СПГ в Европу остается стабильным с начала 2022 года, несмотря на постоянный рост цен. Способность Европы заменить российский газ зависит как от физических факторов, так и от экономических: как бы ни росли цены, Европа в целом не сможет в краткосрочной перспективе полностью заместить объемы из РФ, которые она потеряла. Когда предложение не может реагировать на цены, позволять ценам расти бесконечно - это акт пренебрежения, а не благоразумия», - написал премьер.

По его данным, в первом квартале 2022 года Евросоюз уже переплатил 62 миллиарда евро в сравнении с прошлым годом. Если посчитать дополнительные траты Европы на топливо на весь год, то сумма будет исчисляться сотнями миллиардов, уточнил Мицотакис. На фоне энергетического кризиса, отметил он, многие европейские домохозяйства стали экономить, но власти ЕС не видят разницы между разумным потреблением и разрушением. В этой связи вице-премьер Греции счел необходимым ввести потолок цен на весь импортируемый газ, в том числе и российский.

Накануне макроэкономист Филип Пилкингтон предупредил, что Европа может попасть в такую же экономическую «черную дыру», в которой оказалась в 1930-е годы. Он уверен, что ЕС уже оказался в ловушке. Цены на российский газ очень высоки, так что покупать его европейские страны не могут, производство собственных энергоносителей также будет недешевым, поэтому производители установят высокие цены, что сделает европейские ресурсы неконкурентоспособными. Это приведет к тому, что потребители все равно будут покупать более дешевые энергоресурсы у других стран. Если Европа захочет сделать цены ниже, придется поднимать тарифы, и тогда упадет уровень жизни.

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