«Газпром» сообщил о стабилизации давления в поврежденных «Северных потоках»

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северные потоки» можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств.

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Давление в нитке А экспортного газопровода «Северный поток – 2» и в обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» стабилизировалось, утечки газа прекратились. Об этом компания «Газпром» сообщила в своем Telegram-аккаунте.

«"Газпром" проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода "Северный поток – 2". Для этого компания откачивает находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», - заявили в компании.

В «Газпроме» не исключили вероятности заполнения нитки В «Северного потока – 2» природным газом, но только после проверки целостности системы и с одобрения надзорных органов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основных выгодоприобретателей от ЧП на «Северных потоках». Со слов представителя Кремля, большинство стран ЕС и Москва не заинтересованы в прекращении работы трубопроводов.

Однако есть стороны, получившие конкурентные преимущества и это Соединенные Штаты Америки уточнил Песков. Более того, есть ряд стран, имеющих военно-технологические возможности для осуществления подобных терактов. Теракты на двух экспортных трубопроводах произошли 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции заявили о вероятности целенаправленной диверсии.