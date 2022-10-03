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Захарова: Госдеп открыто заявил о мотивах США и НАТО для уничтожения «Северных потоков»

Ян Брацкий
06:43 03.10.2022
Накануне вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что «Северные потоки» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств.
Захарова: Госдеп открыто заявил о мотивах США и НАТО для уничтожения «Северных потоков»
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил о мотивах США и Североатлантического альянса (НАТО) для уничтожения газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток - 2». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее выступление Блинкена на пресс-конференции.

Ранее глава Госдепа напомнил, что один из газопроводов не был введен в эксплуатацию, а другой остановлен из-за того, что «Россия использует энергию в качестве оружия». Захарова ответила, что Москва никогда не прибегала к подобным методам.

«Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», - написала Захарова в своем Telegram-аккаунте.

В качестве основного мотива для уничтожения газопроводов Захарова привела другую цитату Блинкена, в которой он утверждал, что теперь Вашингтон становится главным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, помогая тем самым «компенсировать любые потери ЕС в нефти и газе».

Накануне вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что «Северные потоки» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Как отметил Александр Новак, в первую очередь Российская Федерация намерена разобраться кто виноват в саботаже трубопроводов, предварительно в этом заинтересованы Соединенные Штаты, Украина и Польша.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что у спецслужб Запада имеется опыт подрывной деятельности трубопроводов.

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