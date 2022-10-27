Граната с дрона и сбитый самолет: как ВС РФ демонстрируют мастерство в зоне спецоперации

Российские военнослужащие в зоне СВО показывают эффективность не только на земле, но и в небе, где экипажи наших истребителей берут верх над вражескими самолетами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Дальность стрельбы возимого миномета «Сани» - до семи километров, а подготовка орудия к бою занимает не более трех минут. На позиции расчету нужно отработать по нескольким целям. Мобильные группы артиллеристов установили орудие на базу высокопроходимого грузовика для сокращения времени.

До линии боевого соприкосновения так близко, что можно увидеть технику и живую силу ВСУ. Уникальные кадры сняли наши операторы с разведчиками на наблюдательных постах. Наши бойцы работают на наблюдательных постах за линией боевого соприкосновения. Именно они первыми выявляют цели и наводят на них артиллерию и авиацию. При необходимости и сами успешно поражают украинскую бронетехнику противотанковыми комплексами «Корнет».

Сгоревшими корпусами вражеских танков и БТР буквально усеяны поля и лесопосадки. Украинские войска пытались скрытно подойти к нашим позициям, но их машины сожгли огнем танков и артиллерии.

Тем временем дрон бесшумно подлетает к позиции и сбрасывает на боевиков гранату. Укрыться от ударов беспилотника враг не в состоянии.

В это же время ведут свою «охоту» МиГ-31. Самолеты летают над облаками с полным боекомплектом. Через несколько секунд после схода ракеты самолет противника пропал с радара российского истребителя. На командном пункте подтвердили попадание. Был уничтожен украинский бомбардировщик Су-24. Экипаж МиГ-31 продолжил патрулирование, после чего благополучно вернулся на базу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов