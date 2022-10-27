В шаге от врага: кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов «Сани» в зоне спецоперации

Минометчики и авианаводчики из разведподразделений на огневых рубежах, используя беспилотник, наводят миномет, обнаруживают цель, проверяют координаты и наносят удары по позициям неонацистов.

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Вооруженные Силы России продолжают наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ и нацбатальонов в зоне проведения специальной военной операции.

Возимые минометы 2С12 «Сани» калибром 120 миллиметров предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях. Также они уничтожают огневые средства, командно-наблюдательные пункты, вооружение и военную технику противника. Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций.

Кадры боевой работы расчета миномета «Сани» и передовых авианаводчиков Западного военного округа в зоне СВО опубликовало Минобороны России. Разведка Западной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Расчет миномета «Сани» с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений выдвинулись на огневой рубеж.