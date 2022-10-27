Российские десантники при помощи беспилотников сбросили гранаты на головы неонацистов: кадры
При попытке ВСУ скрытно приблизиться к позициям российских военных боевики были обнаружены с помощью беспилотников и уничтожены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ продолжают уничтожать противника в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны РФ показало кадры разбитой военной бронированной техники украинских вооруженных сил.
ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских ВДВ. Применяя беспилотные летательные аппараты, российские десантники оперативно обнаружили подразделения противника.
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