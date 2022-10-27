Российские десантники при помощи беспилотников сбросили гранаты на головы неонацистов: кадры

При помощи танков и артиллерии украинская бронетехника была уничтожена. Также при использовании БпЛА применялись гранаты. Ими была поражена в замаскированных укрытиях живая сила противника.

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