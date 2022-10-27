Крепко держа оборону: как бойцы ВС РФ следят за врагом и бьют его при помощи «Корнетов» в зоне СВО
Оборона ВС РФ усилена противотанковыми средствами, танками и вновь прибывшими людьми. Ближние подступы к линии обороны российских войск активно минируются.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие разведподразделений находятся на постах визуального наблюдения за линией боевого соприкосновения. Минобороны РФ опубликовало редкие кадры их боевой работы, а также расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.