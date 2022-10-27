Армия Крепко держа оборону: как бойцы ВС РФ следят за врагом и бьют его при помощи «Корнетов» в зоне СВО Оборона ВС РФ усилена противотанковыми средствами, танками и вновь прибывшими людьми. Ближние подступы к линии обороны российских войск активно минируются. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие разведподразделений находятся на постах визуального наблюдения за линией боевого соприкосновения. Минобороны РФ опубликовало редкие кадры их боевой работы, а также расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. © Минобороны России С наблюдательных постов военнослужащие ведут визуальную разведку боевых порядков, вскрывают координаты средств огневого поражения и вместе с тем следят за перемещениями и численным составом противника по всей линии боевого соприкосновения. «Наши войска и войска противника перешли к обороне. Оборона усилена противотанковыми средствами, танками, вновь прибывшими людьми. Ближние подступы к нашей линии обороны минируются активно различными минами, которые у нас есть на вооружении. В различных направлениях выставлены похожие наблюдательные посты. Подразделения наших войск ведут разведку в указанных секторах, в указанных направлениях», - рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Хищник». © Минобороны России При выявлении огневых средств и живой силы врага разведчики осуществляют наводку и корректировку огня артиллерии и авиации. Оперативные разведданные, переданные органам военного управления, позволяют спрогнозировать и своевременно предпринять контрмеры. Кроме того, наблюдательные посты усилены ПТРК «Корнет», предназначенными для уничтожения тяжелобронированной техники. Они способны остановить контрвыпады противника до подхода основных сил. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика