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Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации

05:02 27.10.2022
Командир экипажа самолета сообщил, что вражеский Су-24 при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Кадры боевых вылетов истребителей в ходе специальной военной операции опубликовало Минобороны России.

Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. Получив подтверждение с пункта управления о том, что целью является самолет противника, экипаж выполнил пуск ракеты «воздух-воздух», уничтожив самолет Су-24 ВСУ.

«Бортовой радиолокационной станцией был обнаружен самолет противника. Также получили подтверждение с воздушного пункта управления по данной цели. Выполнили наведение по командам ВПУ», - рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Александр.

© Минобороны России

Он добавил, что самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения для срыва атаки пытался маневрировать.

«Выполнили пуск ракет большой дальности. Произвели подсвет. Далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника. Получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена - самолет Су-24», - подытожил летчик Александр.

Командир экипажа отметил, что было продолжено выполнение дежурства в воздухе, во время которого какие-либо еще цели не наблюдались.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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