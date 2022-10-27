Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Командир экипажа самолета сообщил, что вражеский Су-24 при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Кадры боевых вылетов истребителей в ходе специальной военной операции опубликовало Минобороны России.
Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. Получив подтверждение с пункта управления о том, что целью является самолет противника, экипаж выполнил пуск ракеты «воздух-воздух», уничтожив самолет Су-24 ВСУ.
«Бортовой радиолокационной станцией был обнаружен самолет противника. Также получили подтверждение с воздушного пункта управления по данной цели. Выполнили наведение по командам ВПУ», - рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Александр.
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