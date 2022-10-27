Армия спецоперация Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации Командир экипажа самолета сообщил, что вражеский Су-24 при приближении к линии боевого соприкосновения пытался маневрировать для срыва атаки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Кадры боевых вылетов истребителей в ходе специальной военной операции опубликовало Минобороны России. Во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. Получив подтверждение с пункта управления о том, что целью является самолет противника, экипаж выполнил пуск ракеты «воздух-воздух», уничтожив самолет Су-24 ВСУ. «Бортовой радиолокационной станцией был обнаружен самолет противника. Также получили подтверждение с воздушного пункта управления по данной цели. Выполнили наведение по командам ВПУ», - рассказал командир экипажа самолета Миг-31 Александр. © Минобороны России Он добавил, что самолет противника при приближении к линии боевого соприкосновения для срыва атаки пытался маневрировать. «Выполнили пуск ракет большой дальности. Произвели подсвет. Далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника. Получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена - самолет Су-24», - подытожил летчик Александр. Командир экипажа отметил, что было продолжено выполнение дежурства в воздухе, во время которого какие-либо еще цели не наблюдались. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика