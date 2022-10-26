Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве
Ранее по той же статье был задержан коммерческий директор журналистки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом «Звезде» сообщил ее бывший адвокат Виталий Бородин.
«Когда у человека непосредственно проходит обыск, то уже стоит вопрос о его статусе. Я так понимаю, речь идет о статусе подозреваемого», - заявил правозащитник.
Ранее по той же статье был задержан коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов.
Напомним, в доме Собчак на протяжении всего дня проходят обыски. По данным СМИ, журналистка находится в Литве. Полиция имела постановление о ее задержании.