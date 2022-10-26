ТАСС: полиция имела постановление о задержании Ксении Собчак

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У полиции имелось постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, однако та покинула Россию. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах.

«Она выехала из Москвы еще ночью (25 октября. - Прим. ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через Интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», - отметил источник агентства.

Напомним, обыски в доме Собчак проводятся из-за дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он подозревается в вымогательствах. У Собчак процессуального статуса нет. По данным СМИ, журналистка находится в Литве.