В доме Ксении Собчак проводят обыски

По данным источников, обыски связаны с делом о вымогательстве, возбужденном против коммерческого директора журналистки.

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В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак проводят обыски. По данным источников в правоохранительных органах, они связаны с делом о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки. У Собчак процессуального статуса нет.

«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов», - сообщил источник агентства ТАСС.

Ранее полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков о госвласти. Сама журналистка заявила, что расценивает возможное уголовное дело против нее как «очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить за позицию и взгляды относительно происходящего в стране».