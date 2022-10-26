РИА Новости: Ксения Собчак уехала из России

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Журналистка Ксения Собчак покинула Россию и находится в Литве. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Информация появилась на фоне обысков в доме журналистки и задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

«Она (Ксения Собчак - Прим. ред.) через Белоруссию уехала в Литву», - сообщил источник.

Напомним, обыски в доме Собчак проводятся из-за дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он подозревается в вымогательствах. Против Собчак процессуального статуса нет.