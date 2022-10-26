Следствие просит арестовать коммерческого директора Собчак

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В Тверской суд Москвы поступили материалы по делам коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, которые подозреваются в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Суханова К.Н. и Кузьмина А.А. (псевдоним Ариан Романовский. - Прим. ред.), обвиняемых по статье о вымогательстве», - сообщили в суде.

Следствие просит арестовать обоих подозреваемых. Согласно Уголовному кодексу РФ, им грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, обыски в доме Собчак проводятся из-за дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он подозревается в вымогательствах. У Собчак процессуального статуса нет. По данным СМИ, журналистка находится в Литве. Полиция имела постановление о ее задержании.