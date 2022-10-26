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Из морской пучины: кадры пуска ракеты «Синева» АПЛ «Тула» из подводного положения

16:15 26.10.2022
Пуск был проведен в рамках тренировки сил стратегического сдерживания под руководством президента России Владимира Путина.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры пуска ракеты «Синева» атомной подлодкой «Тула» в акватории Баренцева моря.

Ранее российское оборонное ведомство уже публиковало кадры этой ракетной стрельбы, но тогда на видео не попал сам момент появления ракеты из морских волн - акцент был сделан на предпусковую подготовку. Также тогда на кадры попала ракета, уже находящаяся в воздухе. 

Цель ракеты находилась на Камчатке, на полигоне Кура. Пуск осуществили в рамках тренировки по стратегическому сдерживанию, которая прошла под руководством президента России Владимира Путина. 

Также в рамках тренировки состоялся пуск комплекса «Ярс» - его цель находилась все там же, на Камчатке. Запустили крылатые ракеты и два самолета Ту-95МС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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