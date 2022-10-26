Армия Путин провел тренировку войск по стратегическому сдерживанию Тимур Шерзад Начальник Геншатаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту о привлечении к тренировке подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», атомной подлодки Северного флота «Тула», а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел тренировку войск по стратегическому сдерживанию. Об этом сообщает сайт Кремля. «Под вашим руководством проводится тренировка, в ходе которое будет отработана задача нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника», - доложил Путину министр обороны Сергей Шойгу. Начальник Геншатаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о привлечении к тренировке подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», атомной подлодки Северного флота «Тула», а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Ранее Путин проинспектировал полигон в Рязанской области, где проходит подготовка мобилизованных для участия в спецоперации. В процессе посещения этого объекта он опробовал в деле снайперскую винтовку СВД. Экспертное мнение и аналитика