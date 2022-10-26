Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с полетом Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию, проведенной под руководством президента РФ Владимира Путина.

Министр обороны России Сергей Шойгу, докладывая президенту о готовности к тренировке, заявил, что в ее ходе отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.

Самолеты дальней авиации Ту-95 произвели пуск крылатых ракет. Баллистические ракеты запустили и комплекс «Ярс» с военного космодрома Плесецк, и атомная подлодка «Тула» из акватории Баренцева моря.

На сайте Кремля сообщается, что цель находилась на полигоне Кура в Камчатском крае.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов