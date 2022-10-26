Армия Из Баренцева моря: кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» Тренировка сил стратегического сдерживания, в которой участвовала атомная подлодка «Тула», проведена под руководством президента России Владимира Путина. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российское Минобороны в среду, 26 октября опубликовало кадры пуска межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подлодки Северного флота «Тула». Пуск был произведен из Баренцева моря в рамках тренировки сил стратегического сдерживания, которая прошла под руководством президента РФ Владимира Путина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня доложил главе государства, что в ходе тренировки отрабатывается нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Кроме того, Минобороны показало пуски ракеты комплекса «Ярс» по полигону Кура, который находится на Камчатке, а также вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС перед пусками ракет. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика