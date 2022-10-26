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МО РФ показало кадры пуска ракеты «Ярс» с Плесецка по полигону на Камчатке

14:48 26.10.2022
Тренировка сил стратегического сдерживания проведена под руководством президента России Владимира Путина.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры пуска с космодрома Плесецк. Это произошло в рамках тренировки по стратегическому сдерживанию под руководством президента России Владимира Путина.

Как уточнили на сайте Кремля, пуск ракеты «Ярс» пришелся по полигону Кура, который находится на Камчатке. 

Сергей Шойгу заявил, что в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.

Также сообщается, что в ходе тренировки запустили крылатые ракеты самолеты Ту-95МС. А подводная лодка «Тула» произвела пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

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