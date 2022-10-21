Армия Шойгу обсудил ситуацию на Украине с коллегой из США Ллойдом Остином В российском оборонном ведомстве уточнили, что переговоры между двумя министрами состоялись по телефонной связи. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с американским коллегой. Об этом сообщает Минобороны России. «21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что тема Украины стала частью обсуждения актуальных вопросов международной безопасности между двумя министрами. Ранее Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции на Украине. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика