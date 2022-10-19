Под контролем: как в Крыму, Донбассе и Ростовской области отреагировали на указ Путина

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также предусмотрел различные уровни реагирования на угрозы в российских регионах.

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Власти российских регионов оперативно приступили к исполнению указа президента Владимира Путина о введении военного положения и режимов реагирования на угрозы. Для крымчан, например, ничего особенно не изменится. Уже полгода действует режим повышенной террористической угрозы, от 22 апреля. Он предусматривает почти те же самые пункты, что и указ о среднем уровне реагирования. Только два дополнения: контроль передвижения транспорта внутри региона, а также отселение людей из зон, которые власти могут отнести к зонам риска.

«Крымчане всегда очень спокойно относятся к решениям федеральных органов власти, с учетом особого отношения к нашему президенту и особому уровню доверия. Сейчас ознакомимся с указом и выработаем меры по его реализации», - заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В Севастополе последние полгода работает блокпост, на котором досматриваются все въезжающие в город автомобили. Там работают камеры, а также осуществляется постоянный контроль и дежурство сотрудников полиции и народных дружин.

«Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить особых порядков выезда и въезда. У нас работают стационарные посты и силами ГИБДД и Росгвардии проводится контроль. Эта работа продолжится и будет усилена», - заверил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Введение военного положения особо не повлияет на свободы и привычный уклад жизни жителей Донецкой народной республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Принятое решение он назвал своевременным. С его слов, республика уже более восьми лет живет в состоянии военного положения. Теперь работа территориальных штабов обороны будет координироваться с федеральным центром, сохранятся паспортный контроль и комендантский час.

«Что касается мобилизации, то она у нас уже прошла. Я сторонник того, чтобы наши студенты вернулись с фронта и приступили к учебе», - отметил Пушилин.

Никаких серьезных изменений в жизни людей после введения военного положения не произойдет и в Луганской народной республике. Как и соседи, она давно живет в таком режиме. Власти пообещали усилить досмотр на блокпостах и сохранить комендантский час и паспортный контроль.

В Ростовской области все службы и ведомства также приступили к исполнению указа Путина. Для населения особых изменений нет. Можно перемещаться внутри региона и посещать соседние без ограничений.

«Сегодня мы понимаем, что принятых мер по обеспечению безопасности на территории Курской области достаточно. Дополнительных ограничений не предполагается. Более подробно будем информировать позже», - пообещал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее стало известно о введение президентом военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В зависимости от региона, глава государства распорядился ввести разные уровни реагирования на угрозу. Так, согласно указу главы государства, максимальный уровень реагирования предусмотрен на территории народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.