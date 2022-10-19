Путин обозначил разницу уровней реагирования в новом указе о военном положении в регионах

Максимальный уровень реагирования вводится в приграничных регионах, средний в целом ряде областей и в Крыму, а также режим повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах.

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В указе президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех российских регионах предусмотрены несколько уровней реагирования.

«В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски», - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

Согласно указу главы государства, максимальный уровень реагирования предусмотрен на территории Народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.

Ранее президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. По его словам, украинские неонацисты используют откровенно террористические методы. В России уже были предотвращены теракты в местах массового скопления людей и на ядерных объектах.