Президент России отметил, что военное положение и так действовало в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России. Сейчас надо оформить этот режим в рамках законодательства РФ.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России.

По его словам, украинские неонацисты используют откровенно террористические методы. Диверсии на объектах жизнеобеспечения. Устраивают покушения на представителей местных органов власти. В России были предотвращены теракты в местах массового скопления людей и на ядерных объектах.

«Напомню, что в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.

Владимир Путин добавил, что указ незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. Проинформирована и Госдума.

Также президент России заявил, что Киев отвергает любые предложения о переговорах.