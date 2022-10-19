Сенатор от Крыма связал введение среднего уровня реагирования с терактом на мосту

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Введение для Крыма среднего уровня реагирования на угрозу связано с терактом на мосту. Об этом «Звезде» рассказал сенатор от полуострова Сергей Цеков.

«Это решение о придании Крыму среднего уровня реагирования связано, в том числе, с терактом, который произошел на Крымском мосту», - сказал Цеков.

Теракт на Крымском мосту произошел восьмого октября. На переправе взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста и вспыхнули железнодорожные цистерны с топливом.

Как позже заявил президент Владимир Путин, к организации и осуществлению теракта были причастны украинские спецслужбы. В том числе, их преступная активность стала причиной введения в новых регионах военного положения. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 октября, в ходе заседания Совбеза РФ.

Согласно указу главы государства, максимальный уровень реагирования предусмотрен на территории народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.