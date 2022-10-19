Пушилин пообещал вернуть ранее мобилизованных студентов

При этом, возвращение студентов с фронтов спецоперации не должно привести к снижению боеспособности подразделений, напомнил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Власти Донецкой народной республики пообещали приложить все усилия для возвращения мобилизованных ранее студентов, которые должны продолжить обучение. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Комментируя указ президента Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах страны он пообещал, что это никак не отразится на правах граждан.

«Мобилизация у нас прошла и я сторонник того, чтобы наши студенты вернулись с фронта и приступили к учебе. Как это сейчас происходит в других субъектах РФ, где студенты учатся. Безусловно, это должно пройти гладко, без риска оголения отдельных участков фронта и снижения боеспособности подразделений», - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что более 9 500 многодетных отцов, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, отозваны из воинских частей и возвращены в семьи.

Сегодня днем президент Владимир Путин объявил о введении с 20 октября военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Властям этих регионов поручено сформировать штабы теробороны.