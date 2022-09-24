Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов

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В субботу президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что отсрочку от частичной мобилизации получат учащие очной и очной-заочной формы обучения. Обязательное условие - они должны получать первое высшее образование.

Напомним, сегодня глава государства также подписал закон о лишении свободы за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Также ужесточена ответственность за отказ участвовать в боевых действиях. Десять лет лишения свободы предусмотрено и за неисполнение приказа военного начальника.