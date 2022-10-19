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Володин заявил об отсрочке по частичной мобилизации для многодетных отцов

Ян Брацкий
18:41 19.10.2022
Ранее в Кремле заявили об отсутствии указа главы государства о завершении частичной мобилизации по стране в целом.
Володин заявил об отсрочке по частичной мобилизации для многодетных отцов
© Фото: Elena Mayorova, GlobalLookPress
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Более 9 500 многодетных отцов, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, отозваны из воинских частей и возвращены в семьи. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9 500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», - написал Володин в своем Telegram-канале.

С его слов, призывные комиссии должны руководствоваться директивами оборонного ведомства и Генерального штаба. Володин напомнил, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется: временно негодным к службе по состоянию здоровья; занятым уходом за больными близкими либо инвалидами I группы; опекунам и попечителям несовершеннолетних братьев и сестер; женщинам, имеющим одного и более детей; имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребенка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в настоящий момент указа главы государства о завершении частичной мобилизации по стране в целом. Процесс частичной мобилизации остановлен в тех регионах, которые справились с этим заданием, добавил представитель Кремля. 

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