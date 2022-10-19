В стране и мире Путин поручил создать в российских регионах штабы территориальной обороны Ян Брацкий Ранее глава государства объявил о введении военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации заявил о необходимости создания в российских регионах штабов территориальной обороны. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета безопасности РФ. «Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», - сказал президент. Согласно опубликованному на официальном сайте Кремля президентскому указу, штабы территориальной обороны будут созданы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Экспертное мнение и аналитика