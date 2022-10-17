Газ долой, из сердца вон: как оппозиция пытается «отрезвить» власти ЕС в разгар энергокризиса

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Лесам Европы грозит настоящая катастрофа. Об этом предупреждает издание Politico. Все из-за энергокризиса, который в прямом смысле вынудил европейцев взяться за топоры. Да и выбор не велик - или запастись дровами, или замерзнуть зимой. Электричество многим уже не по карману, а цены на него только ползут вверх. Люди массово выходят на улицы с требованием заморозить тарифы и хоть как-то обуздать инфляцию. В Британии, к примеру, она уже побила рекорд сорокалетней давности, а еще стоила кресла главе Минфина и грозит отставкой премьер-министру Лиз Трасс.

Перестановки в британском парламенте напоминают затянувшуюся шахматную партию: Квази Квартенг на своей должности продержался всего пару месяцев и со скандалом был отстранен за свой «мини бюджет» - план, который должен был спасти экономику Королевства, а в итоге поставил ее под удар. Теперь за казначейство возьмется политик-консерватор.

«Мы отменим почти все налоговые меры, снизим базовую ставку подоходного налога, разработаем новый подход, который обойдется налогоплательщику значительно дешевле и при этом обеспечит достаточную поддержку нуждающимся», - заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант.

Хант далеко не последний человек в британской политике: он же экс-министр культуры, бывший глава МИД, был и министром здравоохранения - в этой сфере ему не раз грозили увольнением из-за дефицита бюджета. Но сейчас все иначе. Хант в рядах консерваторов, главной системной оппозиции, именно эта партия требует отставки Лиз Трасс - около ста парламентариев уже высказались за вынесение вотума недоверия нынешнему премьеру. Ну а то, что витает в кулуарах, быстро просачивается в прессу: СМИ делают свои ставки: все случится чуть ли не на этой неделе.

«Мне 28 лет и я обеспокоена своим будущим, я беспокоюсь о своих детях. Мы скатываемся назад и скоро станем страной третьего мира. Что будет дальше? Слишком много неопределенности», - переживает жительница Лондона Тилли Сент-Обин.

В отличие от чопорных британцев - французы свое недовольство проявляют забастовками, которые вот уже как несколько недель перерастают в массовые беспорядки. Парижане устроили шествие от площади Нации к площади Бастилии, скандируя требования: заморозить рост цен на товары первой необходимости, арендую плату и топливо. С бензином беда уже во всей стране.

Резкий рост цен на электроэнергию сильно ударил по бизнесу - более 300 французских компаний подсчитывают убытки. Высок как никогда риск приостановки деятельности агропромышленного сектора - уже наблюдается дефицит молока, мяса и овощей. Во главе протестов лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, который заручился поддержкой левых и создал коалицию из оппозиционных движений. Вызов президенту Эммануэлю Макрону брошен - а тот, в свою очередь, пытается набрать очки за счет Испании и Португалии. На этой неделе планирует обсудить с партнерами проект газопровода через Пиренеи - который еще в 2019 году был отправлен в корзину из-за своей нерентабельности.

«Борьба идет не только против Макрона, она идет против капиталистов. Когда с одной стороны забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов, а с другой нефтяные компании, что он выбирает? Ну, он выбрал задерживать бастующих сотрудников, а не забирать сверхприбыль компании», - негодует организатор и член Новой антикапиталистической партии (НПА) Филипп Путу.

В Италии пошли другим путем - прорабатывают чрезвычайный план экономии энергии - в случае прекращения поставок российского газа, промышленное производство может приостановиться на целый месяц. А в Эстонии председатель консервативной народной партии высмеял политику правящей элиты.

«Высокие цены на топливо? Привыкайте, вам не нужно так много ездить! Высокие цены на электроэнергию? Выключите холодильник, не принимайте душ! Высокие цены на газ? Сделайте комнату холоднее. Высокие цены на продукты? Ешьте меньше мяса, просто ешьте меньше! Высокие цены на недвижимость? Переезжайте в меньший район и, если сможете, возьмите под свою крышу украинского беженца, чтобы государство могло выплатить вам за него субсидию из ваших же налоговых денег», - возмущается председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме.

Переход на тариф «Средневековье» может оказаться губительным для экосистемы всей Европы: запреты на вырубку деревьев законодательно ослаблены. Люди запасаются дровами впрок. В Румынии тонна древесины в этом году обойдется в 550 леев - почти семь тысяч рублей, а на семью, чтобы пережить холодную зиму, нужно как минимум две тонны.

Спасти положение могла бы простая отмена антироссийских санкций - но геополитика для западного истеблишмента оказалась дороже жизней собственных граждан. Внезапно и Китай объявляет о прекращении поставок СПГ в Европу - на всех и так не хватит, китайцам важнее обеспечить себя в первую очередь. Не проявили желания наращивать поставки энергоносителей в ЕС Алжир и Катар. Но Европарламент пока не отказался от идеи введения «потолка цен» на российский газ, что напоминает инквизиторов, которые бросали под огонь всех без разбора, только лишь потому, что были неугодны.