Дефицит, воровство и мошенничество: WP рассказала, как дрова превратились в «новое золото» для европейцев

В некоторых странах запасы топлива для дровяных и угольных печей почти полностью распроданы.

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Жители Европы воруют дрова в страхе перед надвигающейся зимой. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Как отмечает издание, в несколько европейских странах наблюдается стремительный рост цен и дефицит дров, которые называют «топливом последней надежды». На фоне этого воры крадут бревна из грузовиков, а мошенники создают сайты якобы по продаже дров, чтобы обмануть отчаявшихся покупателей.

В некоторых странах запасы топлива для дровяных и угольных печей почти полностью распроданы, пишет газета.

«Дрова превратились в новое золото», - сказал WP 62-летний житель немецкого Бремена Франц Люнингхаке, счета за электроэнергию которого выросли до 4500 долларов по сравнению с 1500 долларов ранее.

Издание добавляет, что европейцы из-за выросших счетов за электричество и отопление сталкиваются с нехваткой денег. Так, в Великобритании люди бросают своих домашних питомцев, которых больше не могут содержать. Британские школы из-за дороговизны энергоносителей отказываются закупать новые учебники. В Польше чиновники раздумывают над раздачей масок для защиты от смога, так как ожидается, что зимой жители страны для обогрева начнут сжигать мусор.

Ссылаясь на экспертов, газета предупреждает, что в ближайшем будущем европейские страны ждет рост бедности, уменьшение прослойки среднего класса, увеличение госдолга и усугубление экологической обстановки.

Ранее турецкий телеканал сообщил о том, что столкнувшиеся с энергетическим кризисом активно бронируют номера в отелях Турции на зиму.