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Британские парламентарии потребовали провести вотум недоверия Трасс

Анна Касаткина
01:00 17.10.2022
По данным СМИ, письма с просьбой о голосовании написали около 100 депутатов.
Британские парламентарии потребовали провести вотум недоверия Трасс
© Фото: Martyn Wheatley Parsons Media Globallookpress
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Около сотни членов парламента Великобритании написали письма с просьбой провести вотум недоверия лидеру Консервативной партии, премьер-министру страны Лиз Трасс. Обращения направлены председателю руководящего комитета партии («Комитета 1922») Грэму Брейди, который вернется из отпуска 17 октября, пишет издание inews со ссылкой на источники.

«Около 100 членов парламента из числа консерваторов, предположительно, написали письма... с требованиями провести голосование по вопросу смещения с должности Лиз Трасс», — говорится в публикации.

По словам одного из депутатов, Брейди «будет толкать дверь в кабинет с несколькими людьми» из-за накопившихся за ней писем.

При этом издание уточняет, что вынести вотум недоверия Трасс по действующим правилам невозможно. Избранному премьеру на год дается «иммунитет» от смещения. В то же время в партии считают, что правила можно будет изменить, если этого потребует большинство депутатов. Собственный вотум недоверия также может вынести «Комитет 1922», если заявит, что более не поддерживает Трасс, а Брейди посоветует ей уйти в отставку.

Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября, после ухода с поста Бориса Джонсона. Под ее руководством правительство предложило экономическую стратегию, предполагающую сокращение налогов и уменьшение социальных льгот. Введение стратегии в действие вызвало потрясение на финансовых рынках, курс британского фунта упал до исторического минимума. В результате министр финансов страны Квази Квартенг был уволен, премьер-министр отказалась от нескольких пунктов стратегии, включая заморозку налогов.

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