«Ее игра окончена»: в Британии готовы попрощаться с Лиз Трасс

В Великобритании намерены сместить Лиз Трасс с поста премьера до ноября этого года.

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Премьер Великобритании Лиз Трасс может оказаться «за бортом» после инициированного ей увольнения главы Минфина Квази Квартенга. Как пишут в СМИ, ее попытка укрепиться на вершине власти, избавившись от министра финансов, провалилась и теперь, вполне вероятно, приведет к смещению с должности.

Парламентарии от партии «тори» считают, что теперь уход Трасс с поста - вопрос недель или даже дней. По сведениям прессы, консерваторы «подписали ей смертный приговор» и теперь обсуждают, как побыстрее убрать политика.

«Ее игра окончена», - цитирует The Independent неназванного члена Парламента.

Премьер-министр, которой за неполные два месяца так и не удалось заручиться поддержкой законодателей, была прозвана «хромой уткой». Уже некоторое время в кулуарах идут переговоры о смещении Лиз Трасс до конца октября.

Правительство во главе с Трасс захлестнула волна критики практически мгновенно, после объявления нового премьера Соединенного Королевства. Как полагают эксперты, увольнение Квартенга было ее последним отчаянным шагом, который, тем не менее, совсем не помог справиться с давлением.