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План выполнен: как в Москве и области прошла частичная мобилизация

Алексей Алексеев
21:57 17.10.2022
По всей стране на полигонах проводятся учебно-боевые занятия с частично мобилизованными, которые осваивают новые виды вооружений и современную боевую технику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: GlobalLookPress Komsomolskaya Pravda
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Москва выполнила план по частичной мобилизации, объявленной президентом. Сегодня в 14:00 закрылись все пункты сбора резервистов. Об этом заявил военный комиссар столицы Максим Локтев. Повестки больше не действуют и в Московской области.

«В Москве завершены мероприятия по частичной мобилизации. Задачи установленные на основании президента и задания Минобороны выполнены в полном объеме. В военные комиссариаты города Москвы поступают обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону спецоперации, по таким обращениям будут приниматься персональные решения», - заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Заявили о завершении частичной мобилизации и в Московской области. Семьям тех, кого отправили на полигоны, оказывается поддержка. В Подмосковье в 60 населенных пунктах открыли центры помощи. Здесь помогают разобраться в мерах финансовой поддержки семьям, устройстве детей в сады, оформлении кредитных каникул, оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь.

«Что касается добровольцев или контрактников, то если вы заключаете контракты с военнослужащими, то все меры поддержки, которые предусмотрены, они продолжат свою работу, как и адресная помощь семьям, у которых возникают разного рода вопросы. Сегодня в первой половине дня я встречался с одной из семей, у меня состоялся очень теплый разговор. Все переживают за своих мужей, сыновей, все ждут обязательно их с победой. Мы все ждем ребят с победой и гордимся тем, что они защищают нашу страну и нашу Родину», - приводит «360» слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

И если у военкоматов работы уменьшилось, то на полигонах по всей стране подготовка мобилизованных в самом разгаре. В Ленинградской области проходят учебные стрельбы артиллеристов, а на подмосковном полигоне Западного военного округа мобилизованных готовят с помощью лазерных тренажеров, которые устанавливают на штатное вооружение. На каждом военнослужащем закрепляются датчики, которые фиксируют попадания луча. Такая система позволяет инструкторам безопасно создать условия, как при огневом контакте с противником.

Главная задача инструкторов научить солдат действовать в составе подразделения. Чтобы каждый знал, что делать на поле боя, как перемещаться, как прикрывать товарища. После учебного боя сразу же разбор ошибок. На полигоне в Самарской области также идет интенсивная подготовка. Стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова, из ручных и автоматических гранатометов. Готовят мобилизованных и в Забайкальском крае, отличаются только пейзажи на полигонах. Программа огневой, тактической, медицинской и инженерной подготовки одинаковая по всей стране. Отдельное внимание уделяют материальной части. Со времени срочной службы мобилизованных на вооружение поступило много новых образцов.

«Узнал много нового. Новый автомат, новая амуниция, средства защиты, стрельба, полигон, медицина. Все новое узнаешь, вспоминаешь старое. В принципе, все это полезное и нужное. Спасибо тем, кто для нас проводит занятия. Тяжело, но так нужно. Стараемся, пытаемся восстановить свои силы, кто-то на гражданке давно этого не видел. Коллектив сблизился, все друг друга узнали, все сильные и слабые стороны, помогаем тому, кто не может, помогаем узнавать что-то новое. Все морально готовы на 100%», - признался командир роты Алексей Зубов.

Занятия проходят с утра до вечера. Патронов на полигонах не жалеют, да и от дополнительной учебной нагрузки никто не отказывается. Понимают, что суворовское «тяжело в учении легко в бою» до сих пор актуально.

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