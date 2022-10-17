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Губернатор Подмосковья: мобилизованным и их семьям начали приходить выплаты по 200 тысяч рублей

Максим Крюков
14:09 17.10.2022
По словам Андрея Воробьева, выплаты помогут семьям мобилизованных решить необходимые вопросы.
Губернатор Подмосковья: мобилизованным и их семьям начали приходить выплаты по 200 тысяч рублей
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что мобилизованным, добровольцам и их семьям начали приходить выплаты. Глава региона отметил, что почти 4,5 тысячи призванных на службу из запаса уже получили по 200 тысяч рублей, еще 1,2 тысячи мобилизованных бойцов получат выплату сегодня.

«Деньги приходят в течение трех дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке», - приводит его слова телеканал «360».

По словам Воробьева, выплаты помогут семьям мобилизованных решить необходимые вопросы. Кроме того, как отметил губернатор, правительство Подмосковья окажет им поддержку в части кредитных каникул, устройства в детские сады, школы и другие социальные учреждения.

«Открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Сейчас таких штабов уже 60 - там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтеры», - добавил он.

Ранее Андрей Воробьев пообещал адресную поддержку семьям мобилизованных из региона. Он отметил, что глава каждого городского округа и он лично со своей командой отвечают за это. Также губернатор пожелал всем, кто был призван или вызвался добровольцем, смело, профессионально и отважно выполнить долг.

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