«Удар» виброшокером: как лазерная система позволяет подготовиться к реальным боям

Военнослужащие надевают специальные костюмы, на которых загораются имитаторы попадания лазером. А тренеры анализируют маневры резервистов, глядя на монитор компьютера.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В труднопроходимой местности вести огонь, прикрывая друг друга и не давая противнику скрыться, - так проходят занятия мобилизованных на полигоне в Подмосковье. Перед военнослужащими поставлена задача - подавить огнем условного противника. И вот на бойце загорается лазерный имитатор поражения.

«Если система зафиксировала попадание в нелетальную зону, то датчики на сотруднике заморгают, на голове размещенный виброшокер даст сигнал тактильный, что в него произошло попадание», - объяснил инструктор Александр.

При срабатывании датчиков и виброшокера группа понимает, что их товарищ был поражен, и меняет тактику. Система имитирует условия, максимально приближенные к боевым. В действительности лучше бы эти датчики не срабатывали. Но где, как не во время тренировки, понять, что именно ты делаешь не так.

Вся информация о ходе боя попадает на экран монитора специального компьютера, где видно расположение противников с обеих сторон, правильность занимаемых ими позиций, тактика и стратегия ведения боя и перемещение. Также ведется запись боя, что позволяет позже разобрать с военнослужащими их ошибки, улучшить тактику нападения и обороны.

Подготовка мобилизованных по всей стране идет полным ходом. Боевое слаживание длится около месяца и зависит от специальности военнослужащего. В первую очередь в рамках частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты и военные медики, находящиеся в запасе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов