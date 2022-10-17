Военный комиссар Москвы объявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в городе

Вместе с тем продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону СВО, добавил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

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Военный комиссар Москвы Максим Локтев объявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в российской столице.

«В Москве завершены мероприятия частичной мобилизации. Задачи, установленные на основании указа президента России и задания Министерства обороны РФ, выполнены в полном объеме», - сказал он.

Локтев напомнил, что сегодня с 14.00 по столичному времени пункты сбора мобилизованных прекратили работу. Он также отметил, что по добровольцам, желающим отправиться в зону спецоперации на Украине, будут приниматься персональные решения.

О том, что в Москве завершилась частичная мобилизация, сообщил сегодня мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются сегодня в 14.00, а разосланные по домам и предприятиям повестки прекращают действовать.

Частичную мобилизацию объявил еще 21 сентября президент РФ Владимир Путин. В тот же день для мобилизованных москвичей Собянин установил дополнительные выплаты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов