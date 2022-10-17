Военком Москвы: мобилизация завершена, но по добровольцам будут приниматься персональные решения
По словам военкома столицы Максима Локтева, пункты сбора мобилизованных граждан в Москве остановили работу по приему мобилизационных ресурсов с 14 часов сегодняшнего дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Военный комиссар города Москвы полковник Максим Локтев заявил, что в городе завершены мероприятия частичной мобилизации. При этом по добровольцам будут приниматься персональные решения.
«В военные комиссариаты Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции. По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения», - заявил Локтев.
Он подчеркнул, что установленные президентом и Минобороны задачи были выполнены в полном объеме.
По словам Максима Локтева, пункты сбора мобилизованных граждан в столице остановили работу по приему мобилизационных ресурсов с 14 часов сегодняшнего дня.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов