Военком Москвы: мобилизация завершена, но по добровольцам будут приниматься персональные решения

По словам военкома столицы Максима Локтева, пункты сбора мобилизованных граждан в Москве остановили работу по приему мобилизационных ресурсов с 14 часов сегодняшнего дня.

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Военный комиссар города Москвы полковник Максим Локтев заявил, что в городе завершены мероприятия частичной мобилизации. При этом по добровольцам будут приниматься персональные решения.

«В военные комиссариаты Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции. По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения», - заявил Локтев.

Он подчеркнул, что установленные президентом и Минобороны задачи были выполнены в полном объеме.

По словам Максима Локтева, пункты сбора мобилизованных граждан в столице остановили работу по приему мобилизационных ресурсов с 14 часов сегодняшнего дня.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов