В ДНР заявили о двух пострадавших при обстреле ВСУ администрации Донецка

Сообщается, что двое мужчина 1963 и 1984 г.р. доставлены в Республиканский травматологический центр.

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По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г.р. и мужчина 1984 г.р. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщил, что здание администрации Ворошиловского района Донецка подверглось обстрелу. Разрушениям подверглось само здание администрации, а также припаркованные поблизости автомобили. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS.