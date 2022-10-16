В стране и мире Обугленные каркасы: как выглядит парковка у здания Донецкой администрации после прилета Роман Закурдаев Игнат Далакян На кадрах видно, что от машин остались лишь обугленные каркасы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры с места прилета снаряда в Донецке. Колоссальным повреждениям подверглось здание администрации Ворошиловского района, а также загорелись машины на парковка поблизости. На кадрах видно, что от машин остались лишь обугленные каркасы. Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщил, что здание администрации Ворошиловского района Донецка подверглось обстрелу в 7:40 утра по московскому времени. Судя по опубликованным кадрам, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление. Экспертное мнение и аналитика