Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Ворошиловскому району Донецка.

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Вооруженные силы Украины утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 7.42 - н.п. Курахово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 HIMARS», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что утром также обстрелу украинских войск подверглись Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, всего выпустив почти 15 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщил, что здание администрации Ворошиловского района Донецка подверглось обстрелу. Разрушениям подверглось само здание администрации, а также припаркованные поблизости автомобили.