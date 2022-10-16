Украинские войска обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины утром обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 7.42 - н.п. Курахово - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 HIMARS», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что утром также обстрелу украинских войск подверглись Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, всего выпустив почти 15 снарядов «натовского» калибра 155 мм.
Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщил, что здание администрации Ворошиловского района Донецка подверглось обстрелу. Разрушениям подверглось само здание администрации, а также припаркованные поблизости автомобили.