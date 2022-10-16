Опубликованы кадры последствий прилета в здание администрации в Донецке

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места «прилета» вооруженных сил Украины. На этот раз под ударом оказалось здание администрации Ворошиловского района Донецка.

На кадрах видно, каким разрушениям подверглось само здание администрации, а также припаркованные поблизости автомобили. На данный момент с последствиями прилета на месте борятся пожарные службы.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщил, что здание администрации Ворошиловского района Донецка подверглось обстрелу. Судя по опубликованным кадрам, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление.