«Разрушения колоссальные»: раскрыты детали прилета в здание администрации в Донецке

От прилета пострадали дома, которые находятся через дорогу от места случившегося, в них выбило окна.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прилет в здание администрации Ворошиловского района Донецка произошел в 7:40 утра по Москве. В результате инцидента здание получило колоссальные повреждения, при этом сгорели рядом стоящие автомобили.

Об этом сообщает корреспондент «Звезды». Вместе с тем на место прилета прибыли пожарные и в настоящее время ликвидируют последствия атаки. Уточняется, что от прилета пострадали дома, которые находятся через дорогу от места случившегося, в них выбило окна.

Вчера при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками ранены два мирных жителя. В ДНР уточнили, что ранения получили двое мужчин 1967 и 1974 года рождения.