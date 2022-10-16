Пришедшие на зов: как работают добровольческие батальоны в зоне спецоперации

На Запорожском направлении спецоперации сейчас сражаются добровольцы из разных уголков России. Там же несет службу и интернациональный батальон «Осетия - Алания».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Запорожское направление сейчас - одно из самых горячих на фронте. Здесь ВСУ дважды пытались контратаковать, но встречали яростное сопротивление добровольческих батальонов «Алания» и «Осетия». Боевые действия здесь близкие, контактные, к тому же есть риск новой контратаки ВСУ. Сейчас здесь очень ждут подхода мобилизованных бойцов для уплотнения линии фронта. Резервисты и новоприбывшие добровольцы проходят тренировки в тыловых районах специальной военной операции.

Где-то уже подготовленные мобилизованные бойцы попадают на вторые линии, чтобы страховать основные позиции более опытных товарищей, а наиболее тренированные мобилизованные с боевым опытом отправляются в уже сформированные подразделения. Здесь их ждут и готовы учить.

Кроме «Звезды» никто из журналистов здесь не работает - из-за высокой опасности попасть под обстрел еще на подходах к позициям.

Линия фронта это сплошные поля и посадки. Основная опасность - работа снайперов, артиллерии и беспилотников. Подъехав чуть ближе оказываемся прямиком на передовой. Капониры обустроены уже давно - у бойцов батальона есть необходимый опыт и тяжелое вооружение для того, чтобы дать отпор любой контратаке. Здесь ВСУ могут вести атаку как пехотой, так и бронемашинами, поэтому бойцы на этом пункте готовы ко всему.

Все попытки - а только за последнее время их было две - массированных атак пехоты ВСУ при поддержке артиллерии и танков были отбиты. Бойцы батальона в ответ даже продвинулись вперед.

Эта передовая для бойцов батальона - во всех смыслах место исторической справедливости. Как и их предки, они снова противостоят здесь фашизму, только теперь украинскому.

«Мой дед был здесь в 1943 году. Он всегда говорил - "с гор Мизура я дошел до Берлина". И я также хочу, чтобы мы все это вычистили один единственный раз и уже мирно все жили», - рассказал один из бойцов.

И прямо тут же, на передовой, мы видим еще одну удивительную вещь, будто из книг про Великую Отечественную войну: глава РСО «Алания» Сергей Меняйло прямо в окопах награждает особо отличившихся при отражении прорыва военнослужащих.

«Я уже не буду говорит про боевой дух - ребята настроены на победу, они за мной по зову пошли. Поэтому я здесь. Этот отряд называется "Осетия" - он интернациональный, здесь все - из Подмосковья, Домодедово, и из других наших регионов. Они мотивированы защищать свою страну», - рассказал Меняйло.

В защите нуждаются все участки фронта - ВСУ всеми силами пытаются совершить прорыв, но российская армия не оставляет им ни малейшего шанса. Чуть дальше, на севере Запорожья, сорвана подготовка к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. А в Херсонской области украинским боевикам устроили настоящий огненный мешок.

«Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении. По наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации пришли на помощь и уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники», - заявил глава Херсонской администрации Кирилл Стремоусов.

В итоге ликвидировано около 15 танков и 20 других бронемашин, серьезные потери среди личного состава. Армия России ведет массированный огонь по ВСУ вдоль всей линии фронта. Украинские позиции филигранно разбираются на составные части - российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец. В Артемовске ЧВК «Вагнер» продолжает штурм города при активной поддержке «Солцепеков», артиллерии и авиации. А в освобожденной части Соледара российские войска ведут серьезную работу по разминированию.

Тем временем беспилотники меняют архитектуру войн и вносят серьезную корректировку в тактическую науку. И на этой же неделе Минобороны России впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики. И тут же - кадры ударов тем же «Ланцетом» по украинской системе ПВО С-300. Хирургическая точность ударов полностью подтверждает название этого грозного оружия.

Но никакие роботы все же не смогут полностью заменить живых людей, особенно с таким боевым настроем. По дороге на передовую небольшой творческий коллектив бойцов устраивает фронтовой концерт прямо в машине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов