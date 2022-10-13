МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам

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Министерство обороны России опубликовало первые кадры применения ударного беспилотника «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На кадрах БПЛА поражает внедорожник, возле которого находились украинские боевики.

«Ланцет» - дрон-камикадзе с аэродинамической схемой «двойной икс». Она позволяет работать на очень высоких скоростях на пикировании, при этом сохранить и полезную нагрузку большой массы, и получить очень хорошую скорость.

Также Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники высокоточными ударными беспилотниками ВДВ на Николаево-Криворожском направлении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате применения беспилотников были уничтожены несколько вражеских танков, а также самоходные артиллерийские установки и колесная техника противника.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов