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Мастерство ведения огня: кадры боевых стрельб мобилизованных в Приморском крае

07:04 16.10.2022
Экипажи во время боевых стрельб ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Мобилизованные военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) продолжают совершенствовать мастерство владения военной техникой на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

Под руководством опытных офицеров Приморской общевойсковой армии ВВО экипажи современных танков Т-72Б, бронетранспортеров БТР-82АМ, сформированные из числа мобилизованных военнослужащих, совершенствуют навыки стрельбы на различных дистанциях. Перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу техники в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.

Экипажи во время боевых стрельб ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

Механики-водители, в свою очередь, выполняют упражнения по вождению военной техники в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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