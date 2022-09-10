МО РФ показало видео работы ТОС-1А «Солнцепек» в составе изюмско-балаклейской группировки войск
Расчеты тяжелых огнеметных систем проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео работы ТОС-1А «Солнцепек» в составе изюмско-балаклейской группировки войск.
Расчеты тяжелых огнеметных систем проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с украинскими подразделениями, отметили в МО РФ.
Было добавлено, что российским бойцам удалось выявить вражеские позиции и нанести по ним огонь.
Ранее в военном ведомстве сообщили о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма. Утверждалось, что такое решение было принято для того, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.