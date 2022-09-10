Армия МО РФ показало видео работы ТОС-1А «Солнцепек» в составе изюмско-балаклейской группировки войск Расчеты тяжелых огнеметных систем проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео работы ТОС-1А «Солнцепек» в составе изюмско-балаклейской группировки войск. Расчеты тяжелых огнеметных систем проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с украинскими подразделениями, отметили в МО РФ. Было добавлено, что российским бойцам удалось выявить вражеские позиции и нанести по ним огонь. Ранее в военном ведомстве сообщили о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма. Утверждалось, что такое решение было принято для того, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика