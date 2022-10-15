МО РФ: сорвана попытка ВСУ провести речную десантную операцию в районе ЗАЭС

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Вооруженные силы Украины ночью с 13 на 14 октября предприняли попытку провести речную десантную авиацию в районе Запорожской атомной электростанции. Операция была сорвана силами ВКС РФ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«По уточненным данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении в районе Запорожья штаба и узла связи запрещенных в РФ украинских экстремистских организаций в ходе спецоперации. Эти объекты вошли в список целей, пораженных за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов