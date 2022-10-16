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Меньше теории - больше практики: как проходит подготовка резервистов в Запорожье

Михаил Аброськин
19:39 16.10.2022
Уже больше 15 тысяч резервистов уже прибыли в Донбасс и приступают к работе по усилению фронта. Учить с нуля никого не нужно - главное освежить в памяти боевые навыки. И отработка этих действий идет сейчас в усиленном режиме и ускоренном темпе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В зоне проведения специальной военной операции обучение резервистов проходит в условиях, максимально приближенных к боевым. На полигоне подготовка идет уже вторую неделю - его условно поделили на несколько частей. На одном рубеже отрабатывают стрельбу из пулеметов и автоматов, чуть дальше - гранатометы, секторы для метания гранат

За подготовку пополнения отвечают инструкторы с серьезным боевым опытом за плечами. Резервисты тут в надежных руках. Но учить с нуля никого не нужно, основная задача - освежить в памяти боевые навыки.

«Гранатометчики хорошо стреляют. Есть у нас один гранатометчик - вообще хороший. Вон там у БРДМ нету башни - вчера ее снес. Пулеметчики хорошо стреляют - кучно, точно. Ребята все боевые, заряженные. Готовы выполнять задачи. Ребята быстро учатся. Запоминают, все схватывают на лету», - рассказал инструктор.

Также проходит отработка действий бойцов в условиях городской застройки - крайне необходимая, учитывая страсть украинских боевиков устраивать свои позиции прямо в жилых домах, школах и детских садах. 

«Отрабатываем тактику захвата здания. Отрабатываем медицину, чтобы в случае ранения оттащить в безопасное место, как правильно первую помощь оказать», - рассказал резервист.

И тут же на месте, после отработки упражнения - разбор ошибок. Действия бойцов должны быть доведены до автоматизма. Чтобы в реальном бою не допустить промахов. 

Как именно должна идти подготовка и на что стоит обратить особое внимание говорил на неделе и российский президент. На пресс-конференции по итогам саммита стран СНГ в Казахстане, Владимир Путин заявил - линия соприкосновения на Украине составляет больше тысячи километров.  Ее невозможно удерживать только силами контрактных войск. Вторая, третья линия обороны должны обеспечивать штурмовым отрядам достойный тыл. И для этого каждый резервист обязан пройти серьезную предварительную подготовку.

«222 тысячи сейчас находится в войсках. Точнее сказать, в так называемых частях формирования. Там первичная подготовка от пяти до десяти дней. Затем, в зависимости от ВУС поступают уже в боевые части. И там подготовка - от пяти до пятнадцати дней. Затем уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там непосредственно еще боевое слаживание», - заявил Путин.

Президент отметил - частичная мобилизация завершится в ближайшие две недели. Но все текущие события вскрыли целый ряд накопившихся внутренних проблем, о которых Владимир Путин заявил еще в начале недели на встрече с губернаторами. Глава государства отметил, что сейчас самое время разобраться и принять соответствующие решения. В ходе общения с журналистами в Астане, президент пояснил, что он имел в виду, когда говорил о «бестолковщине».

«Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета. Которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные - только тогда выяснилось какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется на современной основе и она будет максимально достоверной. Поэтому и качество должно быть повышено», - заявил Путин.

Контроль же за обучением мобилизованных будет вестись на самом высоком уровне. Президент планирует поручить Совету безопасности России проинспектировать подготовку резервистов. И если Совбезу еще только предстоит включиться в этот процесс, то Минобороны контролирует ход подготовки с первых дней частичной мобилизации. На неделе Сергей Шойгу вновь прибыл с проверкой, на этот раз на полигоны Западного военного округа.

О содержании и особенностях программ боевой подготовки Сергею Шойгу доложил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Министр поручил сосредоточить внимание на проведение занятий с резервистами под руководством офицеров с боевым опытом.

Практические занятия в зоне СВО проводятся в обязательном порядке не только для резервистов, но и для добровольцев. Перед отправкой на боевое слаживание бойцы Первого Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова - легендарного советского контрразведчика, уроженца Мелитополя, поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию. Впервые в Запорожье звучат слова российской военной присяги.

Также, как и их знаменитый земляк, бойцы полностью готовы к борьбе с украинским фашизмом. Всего в области заявки вступить в ряды защитников подали 600 человек, пока отобрали 200 лучших добровольцев. В перспективе создание еще двух батальонов - об этом заявил исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. И вместе с добровольцами тренировочном полигоне тоже прошел подготовку -  под руководством инструктора примерил на себя роль стрелка.

Доведение боевых навыков до автоматизма - важный элемент подготовки. Но самое главное - правильный настрой. А мотивации у бойцов хоть отбавляй - каждый уже точно для себя определил, зачем он здесь.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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