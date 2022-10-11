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Шойгу поручил сосредоточить внимание на подготовке мобилизованных офицерами с боевым опытом СВО

12:19 11.10.2022
Министр обороны провел проверку подготовки мобилизованных россиян на полигонах Западного военного округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил уделить особое внимание подготовке мобилизованных россиян под руководством офицеров, которые имеют боевой опыт и принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом глава ведомства заявил в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа.

«Заслушав доклад (замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова - Прим. ред.), Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественное проведение занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции», - сообщили в Минобороны РФ.

Также министр посмотрел, как идут занятия по тактической и огневой подготовке с резервистами, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений ВС РФ. Особое внимание министр уделил вопросам работы вновь прибывших граждан в составе подразделений закрепления освобожденных территорий.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов.

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