Путин: 16 тысяч мобилизованных привлекаются для выполнения боевых задач

Вместе с тем президент РФ затронул и вопрос актуальности информации в базах военных ведомств.

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Президент России Владимир Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных граждан уже находятся в подразделениях, выполняющих боевые задачи.

«Тридцать три тысячи мобилизованных человек находятся уже в подразделениях, и шестнадцать тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевой задачи», - заявил глава России.

Он добавил, что Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек.

«Второе - ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости. Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связана она со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями», - рассказал президент России.

Также Путин сказал, что, «когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества».

«Информационная база сейчас обновляется. На современной базе, на современной основе она будет максимально достоверной. Поэтому, я думаю, что и качество должно быть повыше. Хотя должен сказать, что эта работа уже заканчивается», - заявил он.

Путин также назвал количество уже мобилизованных - сейчас в войсках уже более 220 тысяч мобилизованных из 300 тысяч. Он предположил, что «в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены». По итогам визита в Казахстан президент России провел пресс-конференцию.