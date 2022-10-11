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Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах ЗВО

12:10 11.10.2022
Кроме того, министр заслушал доклад замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки мобилизованных по различным военно-учетным специальностям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения военных полигонов Западного военного округа проверил подготовку россиян, мобилизованных для выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщает 11 октября российское военное ведомство.

«Особое внимание глава российского военного ведомства уделил вопросам практической подготовки вновь прибывших граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Также министр посмотрел, как идут занятия по тактической и огневой подготовке с резервистами. Кроме того, Шойгу заслушал доклад замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки мобилизованных по различным военно-учетным специальностям. Министр поручил сосредоточить внимание на занятиях под руководством опытных офицеров, которые уже участвовали в спецоперации, а также более интенсивно проводить тренировки в темное время суток.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Утром 21 сентября Путин снова выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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